Piano di Sorrento. Il Sindaco Iaccarino comunica quanto segue. Quando lo abbiamo contattato privatamente ha detto che era in contatto con Napoli per le modalità con la Regione Campania.

“Cari Concittadini,

posso confermare un’importante novità: il dottor Franco Cirillo, proprietario dell’ex Clinica San Michele,

su mio invito mi ha confermato di aver manifestato all’Asl NA 3 Sud la disponibilità a rendere funzionale la struttura per questa emergenza aumentando così il numero dei posti letto che potrebbero essere necessari in questa grave emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo con sempre maggior angoscia e tensione nel nostro paese e in tutta la Penisola Sorrentina. Oggi stesso ho notificato alla Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 questa importante novità al fine di avviare il previsto iter per rendere operativa la struttura sanitaria che allo stato dispone di 40 posti letto. A nome dell’intera cittadinanza di Piano di Sorrento ringrazio il dottor Cirillo per la decisione assunta nell’interesse della collettività in questo momento così difficile.