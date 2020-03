Piano di Sorrento. Sindaci della Penisola sorrentina in riunione per la zona arancione per emergenza Coronavirus

Piano di Sorrento . Tutti i Sindaci della Penisola Sorrentina in riunione presso la sala consiliare del Comune di Piano, lo evinciamo dalle auto di Polizia Municipale delle varie amministrazioni in sosta in Piazza Cota. La riunione va per le lunghe. All’indomani dell’uscita del decreto ministeriale che ferma l’Italia tutta, aspettiamo di conoscere questo incontro di tutti i primi cittadini che cosa produrrà. Intanto la Penisola Sorrentina va considerata come un “Comune unico” , pensiamo ai labili confini a Piazza Mercato con Piano e Sant’Agnello, alla stessa Vico Equense, a Massa Lubrense. Ci sono anche altri temi pregnanti da affrontare, oltre ai limitati spostamenti, che devono esser ridotti al minimo, il crollo del turismo, i disoccupati in strada, gli alberghi.