Da Piano di Sorrento a Sant’Agnello: folla e code lunghissime per fare la spesa

Piano di Sorrento, Penisola sorrentina. Sin dalle prime ore di questa mattina, tutti gli esercizi commerciali rimasti aperti in Penisola sorrentina sono stati nuovamente presi d’assalto da chi, probabilmente in preda al panico per l’emergenza coronavirus, ha pensato bene di fare provviste. Sant’Agnello è stata letteralmente invasa e, come si evince dal video, si sono formate code di decine di metri in attesa di fare la spesa e recuperare approvvigionamenti alimentari.

Lanciamo un appello importante a tutti i cittadini, ovvero quello di non affollarsi eccessivamente nei luoghi pubblici, in questo caso supermercati, e recarsi a fare compere anche durante il pomeriggio, per distribuire uniformemente l’afflusso di persone nei punti d’acquisto e limitare al massimo i contatti e la possibilità di contagio da covid-19.

Foto e Video esclusivi Positanonews