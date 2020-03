Da Piano di Sorrento a Sant’Agnello, fermato e messo in quarantena “Andavo da mia madre, ora mi sento agli arresti domiciliari”. Ancora un caso di una sanzione fatta in Penisola Sorrentina dalle forze dell’ordine che son in campo tutti i giornidai vigili urbani, alla polizia, carabinieri e guardia di finanza “Stavo portando delle cose a mia madre, ma mi hanno detto che l’ordinanza è severa e non si può passare da un comune all’altro..”