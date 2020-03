Piano di Sorrento / Sant’Agnello. Emergenza Coronavirus, i sindaci: “In contatto con l’MSC. Rientro in sicurezza dei marittimi”. Si cerca un albergo

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Emergenza Coronavirus, sulla vicenda dei marittimi sono intervenuti su facebook i sindaci. Piergiorgio Sagristani a nome di tutti i sindaci ha fatto una richiesta all’MSC con una nota per un rientro in sicurezza dei marittimi .

“Visto l imminente sbarco di numerosi marittimi che dopo un duro lavoro sul mare rientrano in Penisola Sorrentina come Sindaci del territorio abbiamo inviato questa nota al Msc affinche’ ci sia una collaborazione e sicurezza nella gestione del rientro!!! Inoltre si stanno cercando strutture attualmente chiuse ai turisti dove eventualmente far dimorare gli stessi nel periodo della quarantena ! Come Comune di Sant ‘ Agnello gia abbiamo reperito delle disponibilità e ne cercheremo altre per chi e interessato puo chiamare la Protezione civile comunale O81.18254291”

Anche il sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino ha fatto un post

“Cari concittadini in questo momento dobbiamo rispettare solo le ordinanze

Sono 20 giorni che sono in contatto con la Compagnia di Navigazione MSC

Abbiamo gia compilato da tempo schede marittimi che devono rientrare con data di nascita n cellulare e domicilio che sono state comunicate al Comando di Polizia Municipale e al Dipartimento di Prevenzione dellAsl per l’Osservazione Sanitaria Obbligatoria Domiciliare prevista al loro arrivo secondo normativa che vale per tutti quelli che rientrano dall’estero o da altre regioni italiane marittimi e non anche se asintomatici e che richiede il rispetto di norme che riguardano i rapporti interpersonali e nome igienico sanitarie da seguire a domicilio

La compagnia a breve farà comunicato che farà chiarezza evitando panico e permettendo un ritorno sereno nelle loro famiglie di questi nostri concittadini se pur sotto controllo giornaliero per 14 giorni

Voglio ricordare a tutti che gli attuali covid19 positivi peninsulari sono seguiti dal Dipartimento di Prevenzione dellAsl e dai Comandi di Polizia Municipale al proprio domicilio se la sintomatologia lo permette e questo vale anche per chi ha praticato tampone su indicazione del medico curante perché sintomatico e vi assicuro sono già molti.

Il problema vero è la saturazione dei posti letto negli altri ospedali dellAsna3 Sud ed ora anche nel nostro.

Attualmente ci sono 5 pazienti in isolamento nel triage del Ps trasportati dal 118 da paesi vesuviani in attesa del risultato del tampone ed uno penisulare in rianimazione