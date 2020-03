Piano di Sorrento. Il ringraziamento del sindaco alle Arciconfraternite per la loro opera sociale in questo momento di emergenza

Riportiamo il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino alle Arciconfraternite della città

“Vorrei ringraziare le nostre Arciconfraternite, i loro priori e tutti i confratelli per il loro senso del dovere, del rispetto delle istituzioni e delle ordinanze e per l’opera sociale che stanno svolgendo da sempre ed in questo momento nella nostra comunità.

Un ringraziamento da parte dei giovani della Protezione Civile a Michele Gargiulo (priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione) che ha donato loro una macchinetta del caffè con cialde che nella loro sede riscalda nei momenti di riposo della loro azione i loro cuori. UNITI SI VINCE. RESTATE A CASA”.