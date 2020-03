Piano di Sorrento. Prevenzione in Chiesa: Santa Messa a distanza di un metro

Prevenzione da coronavirus anche in Chiesa, ovviamente, dove non è sospesa la celebrazione delle Sante Messe per evitare assembramenti ma vengono adottate misure preventive.

La Chiesa di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento celebra comunque la Santa Messa ma con restrizioni importanti: i fedeli devono distanziarsi di almeno un metro ed occupare la posizione targata dal segnaposto, evitando di spostare le sedie.

Novità importanti anche per Piazza San Pietro dove, a causa del recente contagio anche in Città del Vaticano, l’Angelus del Papa è stato recitato in streaming su Vatican News e sul maxi schermo in piazza. “Siamo vicini a tutti i malati di coronavirus e chi se ne occupa” – questo il messaggio del pontefice, in un momento storico come questo, per la prima volta assente fisicamente dalla celebrazione del rito.