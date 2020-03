Piano di Sorrento. Plauso alla Protezione Civile, la lettera di un cittadino

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino, all’interno della quale elogia la Protezione Civile del Comune di Piano di Sorrento, i volontari, la Giunta ed il Sindaco, che non solo confermano, ma, anzi, accrescono la propria disponibilità nei confronti delle persone che più ne hanno bisogno in questo momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus.

“Nel momento grigio che stiamo attraversando, ti accorgi che forse i giovani, le autorità , le iniziative ed ordinanze dei nostri dirigenti politici suscitano ammirazione,

fiducia e positività nell’affrontare i giorni che ci attendono.

Questa mattina ho contattato la protezione civile a Piano di Sorrento e richiesto dei medicinali da prendere in farmacia con la prescrizione del medico curante.

Io e mia moglie siamo ultrasettantenni

Non mi aspettavo tanta solerzia, cortesia e disponibilità dei ragazzi (volontari?)

Non faccio nomi per questione di privacy ma vorrei tanto pubblicizzare il merito dei ragazzi che addirittura hanno anticipato la spesa.

Congratulazioni vanno alla giunta ed al sindaco per l’iniziativa”