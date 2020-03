Piano di Sorrento piange la scomparsa della 91enne Maria Giuseppa Cilento, vedova Maresca

Piano di Sorrento. All’età di 91 anni ed assistita dall’affetto dei suoi cari, è tornata alla casa del Padre Maria Giuseppa Cilento, vedova Maresca. A darne il doloroso annuncio i figli Carolina, Carmela, Anna e Raffaele, la nuova, il genero, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. La salma sarà benedetta domani lunedì 30 marzo e, per volontà dell’estinta, sarà cremata. La redazione di Positanonews esprime il propri cordoglio e la propria vicinanza ai familiari in questo momento di profondo dolore.