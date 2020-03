Piano di Sorrento. Nuovi provvedimenti, il sindaco Iaccarino: “Stanziati 50 mila euro per buoni spesa”

Provvedimenti del Comune di Piano per le famiglie annunciati dal Sindaco Vincenzo Iaccarino: ” Tra i tanti provvedimenti che stiamo prendendo in esame per rimodulare il bilancio comunale alla luce dell’emergenza del covid-19, vi comunico che la Giunta, col supporto degli Uffici Assistenza Sociale e Ragioneria, ha assunto una prima, significativa delibera che sarà pubblicata lunedì mattina. Essa riguarda uno stanziamento di fondi di 50.000 euro coi quali forniremo “buoni acquisto” per beni di prima necessità e di cui potranno usufruire le famiglie più bisognose e che versano in condizioni di particolare disagio economico desumibile dalla certificazione ISEE e con autocertificazione.

Questa iniziativa si avvale della collaborazione del Centro Commerciale Naturale e dell’Ascom di Piano di Sorrento che convenzionano gli esercizi commerciali aderenti nel settore alimentare e igiene per la persona e per la casa, fornendo al Comune i relativi buoni.

Questi saranno consegnati agli aventi diritto, previo domanda da inoltrarsi al Comune secondo le modalità di cui al bando, che sarà pubblicato lunedì, direttamente a domicilio da parte della Protezione Civile nella misura delle risorse allo stato impegnate e secondo la graduatoria redatta.

Considerando la peculiarità di questa emergenza e gli effetti prodotti sul piano socio-economico, il Comune invita a sostenere le famiglie in difficoltà effettuando una donazione, secondo le proprie possibilità, mediante un bonifico intestato al “Comune di Piano di Sorrento” su IBAN IT63 Z076 0103 4000 0008 0097 942 con la causale: “Donazione Sostegno Famiglie in difficoltà economica per il Corona Virus”. I fondi donati sono vincolati alla causale del donatore,* per cui il Comune li utilizzerà esclusivamente per gli interventi di sostegno delle famiglie aventi necessità*. Grazie a tutti per quello che faranno nei limiti delle proprie possibilità.