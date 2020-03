Piano di Sorrento. Ecco i nuovi orari di apertura del supermercato TreEsse

Piano di Sorrento, Supermercato TreEsse. La pagina facebook del supermercato principale di Piano comunica che, a partire da lunedì 16 marzo, i nuovi orari di apertura saranno 8:00 – 19:00 dal lunedì al sabato e 8:30 – 13:30 la domenica.

Il TreEsse, così come i supermercati Netto e Pollio a Sant’Agnello e Sorrento, continua a rifornire quotidianamente gli scaffali. Dunque, come abbiamo potuto constatare in questi giorni, non c’è bisogno di affollarsi e precipitarsi a fare la spesa poiché, come conferma anche il direttore del supermercato, Luigi Mastellone, il TreEsse è in grado di gestire la situazione di emergenza.

D’altro canto, anche il premier Conte ha tranquillizzato gli italiani che gli esercizi commerciali per gli approvvigionamenti alimentari o farmaceutici resteranno aperti, anche dopo l’ultimo decreto che ordina la chiusura della maggior parte delle attività.