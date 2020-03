Piano di Sorrento , Napoli e Roma . Piazze deserte per il coronavirus, controlli a Vico Equense. L’Italia rispetta la zona rossa Emblematica la foto d Diego Ambruoso a Piazza Cota , le strade vuote “Un silenzio assordante”, ci dice la poetessa e attrice Alessandra Aprea. In Penisola sorrentina c’è una certa tolleranza, perchè in effetti da Sorrento a Massa Lubrense , Sant’Agnello e Meta si è in pratica un comune unico per continguità e confini, in effetti quest’area è un grande comune, ma occorre sempre la autocertificazione. Controlli più serrati a Vico Equense per il traffico proveniente da Castellammare di Stabia e dall’autostrada Napoli – Salerno.