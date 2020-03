Piano di Sorrento. Misure contro il Coronavirus, sospesi i cori e rischio per le Vie Crucis. Don Pasquale “Domani miserere a distanza, siamo sereni”

Piano di Sorrento. Misure contro il Coronavirus, sospesi i cori e rischio per le Vie Crucis. Domani “Miserere” a distanza . Michele Gargiulo e don Pasquale Irolla questa sera si sono visti per organizzarsi nel rispetto delle misure previste dal Decreto del Governo per prevenire il COVID19 , la forma di Coronavirus che si è diffusa al Nord Italia, dopo la Cina . “Sospendiamo tutte le prove dei cori fino al 16, poi vedremo cosa fa il Governo. Domani sera il Miserere si vede in Chiesa – dice Gargiulo -, le decisioni prese nel rispetto del decreto al quale ci atteniamo” “Riusciamo ad organizzarci – dice don Pasquale Irolla -, la chiesa è grande e quindi si possono creare gli spazi , domani faremo un incontro di preghiera. La basilica è grande e non c’è il problema delle distanze, siamo sereni “. Se il decreto verrà prorogato , comunque, sono a rischio anche le Vie Crucis. “Visto che sono itineranti si possono fare spazi fra i partecipanti – dice Michele Gargiulo il priore -, speriamo bene e che si risolva prima di Pasqua anche per il turismo”.