Piano di Sorrento. Michele Galano, comandante della Polizia Municipale: “Grazie ai colleghi che rischiano la propria salute per l’incolumità di tutti”

Riportiamo il post di Michele Galano, comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento:

«Non dovete nemmeno provare a dire che non è il momento per fare “le multe”, continuate a non capire che è per il vostro bene, continuate ad andare in giro come se nulla fosse…

Grazie a tutti i colleghi d’Italia che, con grande spirito di sacrificio, rischiano la propria salute per l’incolumità di tutti!!!

Le forze di Polizia non sono sulla strada per compilarvi “la giustificazione” ma per farvi capire che dovete restare a casa!!!»