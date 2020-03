Piano di Sorrento. Il messaggio della Confraternita della Purificazione di Maria Santissima: “Ce la faremo, siatene certi”

Pubblichiamo il messaggio della Confraternita della Purificazione di Maria Santissima (Mortora) in questo momento di emergenza.

“Care Consorelle cari Confratelli. L’auspicata ripresa delle attività in preparazione alla Santa Pasqua non è possibile dato il momento di estrema drammaticità che l’intera nostra NAZIONE sta vivendo, un tempo triste che, credo, neanche i nostri padri hanno vissuto, un tempo che ci costringe a stare lontani ma che ci invita a stare uniti per sconfiggere il maligno che cerca di sopraffarci. Ce la faremo, siatene certi, sarà anche merito di ognuno di noi la vittoria sul nemico invisibile che ci sta impaurendo, rispettando le direttive e le regole TUTTO ANDRÁ BENE.

La prima regola è semplicissima ma è fondamentale, DOBBIAMO RESTARE TUTTI A CASA, sarà anche l’occasione per godersi la famiglia, apprezzare quella quotidianità che davamo per scontata. Dobbiamo essere, soprattutto, uniti tutti in preghiera affinché il buon Dio possa contagiarci con la sua MISERICORDIA per farci rinascere a vita nuova.

Un forte e caloroso abbraccio a tutti.

P.S.: Potete segnalarci vostre necessità, cercheremo di aiutare chiunque possa avere bisogno, faremo la nostra parte!”