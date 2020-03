Piano di Sorrento. Il messaggio del comandante della Polizia Municipale: “Il momento è difficile ma chiediamo collaborazione”

Riportiamo l’accorato appello di Michele Galano, comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento.

“Il momento è difficile ma chiediamo collaborazione. Vorrei che fosse chiaro che le uscite sono legate alla “ESSENZIALITÀ”. Vorrei che fosse chiaro che NON POTETE ANDARE A FARE la spesa a 2 o 3 persone per famiglia o come passatempo. Vorrei che fosse chiaro che la logica delle limitazioni e delle restrizioni è connessa alla tutela della salute. Dovete limitare l’uscita ad un solo giorno alla settimana!!! Non potete uscire tutti i giorni per 100 gr di prosciutto! Convincetevi del fatto che non stiamo vivendo una condizione normale: PANDEMIA!!! Se vi andate ad ammassare tutti nello stesso supermercato andate ad incrementare la probabilità di contagio!!! Ditemi precisamente che cosa non vi è entrato in testa???!!! #restateacasa!!”