Piano di Sorrento. Mercoledì 25 marzo nuovo appuntamento per donare il sangue in Piazza Cota, invito a prenotarsi

Piano di Sorrento. Ieri in Piazza Cota in tanti in fila per donare il sangue. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, in un post, ha ringraziato i 43 donatori che ieri hanno contribuito a salvare vite umane. Precisa che ne erano arrivati almeno 100 ed è per tale motivo che si è deciso di programmare un nuovo appuntamento per mercoledì 25 marzo dalle ore 8.00, sempre in Piazza Cota. Il primo cittadino raccomanda la puntualità ed invita, per evitare assembramenti, a prenotarsi al numero della Protezione Civile di Piano di Sorrento 0815321485.