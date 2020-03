Piano di Sorrento. Massima sicurezza al supermercato TreEsse: distributori di igienizzante all’ingresso

Penisola sorrentina. Adesso più di prima i supermercati sono uno dei pochi luoghi in cui è possibile incontrare altre persone, anche se poche. Il decreto parla chiaro e le misure in esso contenute devono essere prese alla lettera, così come ha fatto uno dei maggiori supermercati a Piano di Sorrento.

Al supermercato TreEsse, infatti, da diversi giorni sono in atto le precauzioni per permettere ai cittadini di fare la spesa in assoluta tranquillità. Abbiamo visto alcuni giorni fa la disinfezione dei locali con l’ozono. Ora, l’ultima novità è il gel igienizzante all’ingresso del supermercato, con tanto di foglietto illustrativo che spiega come disinfettare al meglio le mani.

Il supermercato TreEsse si adegua all’emergenza e, così come tutti i punti vendita italiani, non bisogna dimenticare tutti gli operatori che vilavorano. Cassiere e repartisti in questo momento di emergenza sanitaria si trovano in prima linea quasi come medici e infermieri. Ogni giorno “a contatto” con tantissima gente non è facile rimanere “al sicuro”. L’igienizzazione dei locali, dei carrelli, e di tutto ciò che solitamente passa di mano in mano da un cliente all’altro serve tanto a chi entra, quanto a chi vi lavora.