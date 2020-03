Piano di Sorrento in lutto per Lina Maresca. Tanina Vanacore e i carottesi ricordano una grande donna

Ci ha lasciati Lina Maresca in Pirillo, nonché celebre imprenditrice del limoncello. Tutta i carottesi ricordano la cara Lina come una persona esemplare, buona, donna d’altri tempi.

Tanti concittadini, tra cui Tanina Vanacore, ricordano una grande donna come Lina:

Ci ha lasciati Lina Maresca in Pirillo..Imprenditrice del limoncello..in questo difficile momento,il dolore si triplica..Lina è stata un modello di madre,di amica da emulare.Una donna di altri tempi di una bontà infinita…ci mancherà tanto il suo sorriso… Tanina.

Una grande donna che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare per 20 anni… tristezza infinita… non esistono più donne come lei.

La redazione ed il direttore di Positanonews rivolgono le più sincere condoglianze alla famiglia della signora Lina, affinché viva per sempre il suo ricordo.