Piano di Sorrento in lutto. Ci ha lasciati Girolamo Buonocore, ex dipendente del Comune

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. All’età di 76 anni, ci ha lasciati Girolamo Buonocore, ex dipendente del Comune di Piano di Sorrento. A darne il triste annuncio sono la moglie Rosa, il figlio Giuseppe, la figlia Maria Grazia, il genero Francesco, gli adorati nipoti Simone e Daniele, le sorelle Rosaria e Assunta, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue condoglianze.

Nella giornata di domani, giovedì 19 marzo, la salma sarà benedetta, ma, in virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri emanato per l’emergenza Coronavirus, la cerimonia funebre in Chiesa è vietata.