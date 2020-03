Piano di Sorrento. Lunedì 16 marzo donazioni del sangue nei pressi del Municipio. L’epidemia di Covid 19 ha fatto crollare le donazioni di Sangue, tale situazione ha determinato una riduzione delle scorte presso i Centri Trasfusionali della Campania.

L’Avis Regionale della Campania, accogliendo l’invito del dr Vacca, Direttore del Centro Regionale Sangue ha intensificato l’attivita di raccolta sul tertitorio.

L’invito formulato dal Sindaco di Piano di Sorrento porterà una Autoemoteca dell’Associazione a stazionare nei pressi del Municipio di Piano, dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 16 Marzo 2020.

Si invitano coloro che sono interessati alla donazione a non affollarsi, cercando, nei limiti del possibile, di distribuire le donazioni nelle 4 ore previste.

Si ricorda per chi dovesse spostarsi in auto che la donazione del sangue è considerato valido motivo per gli spostamenti, pertanto non passibile di sanzioni.

Leonardo De Rosa