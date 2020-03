Piano di Sorrento, l’ufficio postale riceve le mascherine dalla Protezione Civile

Penisola sorrentina. L’ufficio postale di Piano di Sorrento ha ricevuto in consegna le mascherine grazie ai ragazzi della Protezione Civile che, insieme a personale sanitario, forze dell’ordine e commercianti, possono essere considerati al centro di questa lotta contro il nemico invisibile che prende il nome di coronavirus.

Intanto il sindaco Vincenzo Iaccarino, anch’egli in lotta sia come medico all’ospedale di Sorrento che come primo cittadino a Piano, comunica e ribadisce ancora una volta l’importanza di restare in casa e la possibilità di contattare il numero 0815321485 per qualsiasi emergenza. “Ci pensiamo noi con la massima privacy – ha detto il sindaco Iaccarino.”