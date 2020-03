Piano di Sorrento. Lotta al Coronavirus Covid-19 . Polizia Municipale a tutto campo per i controlli. L’amministrazione Iaccarino si sta impegnando allo stremo per il rispetto delle regole e con essa il corpo di polizia municipale. Controlli eseguiti a regola d’arte. Vigili in mascherina e a distanza di sicurezza e i controlli sono serrati. L’unico problema, per l’utente della strada, sono i modelli di autocertificazione che cambiano in continuazione, ma è preferibile aggiornarsi e trovarseli già compilati. Presidi al Cavone verso Meta e anche a Piazza Mercato verso Sant’Agnello, ricordiamo che non si può sconfinare da un comune all’altro salvo i ristrettissimi casi previsti per legge. Controlli anche a Piazza Cota. Insomma i tre punti nevralgici del paese sono quasi sempre presidiati dai caschi bianchi che, inoltre, vanno anche a controllare gli isolati se rispettano la quarantena.