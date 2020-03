Piano di Sorrento. Lodevole iniziativa della Pasticceria “Dolce Vita”. A disposizione di tutti i dolci invenduti della giornata

Piano di Sorrento. Bella iniziativa della Pasticceria “Dolce Vita” in questo periodo particolarmente difficile e delicato. I gestori dell’attività, dopo la chiusura avvenuta alle 18.00 (in base alle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus) hanno lasciato fuori dal negozio delle buste contenenti i dolci non venduti durante la giornata, che restano così a disposizione di chi possa averne necessità. Perché, come sottolineano nel post pubblicato su Facebook, oggi più che mai, è importante ridurre gli sprechi