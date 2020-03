Piano di Sorrento. L’invito dell’Arciconfraternita Morte e Orazione: “Alza il Volume: canta il Miserere”

Riportiamo l’appello pubblicato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento.

“Alza il Volume: canta il Miserere. Ogni Popolo ha bisogno di un Inno: noi del Nostro Miserere.

Domani 22 Marzo A.D. 2020, prima dello streaming della Domenica del Purgatorio alle ore 19:00 dalla Basilica di San Michele Arcangelo, abbiamo una occasione unica: Cantare tutti il Miserere! Riscopriamo la forza della Preghiera che invoca il Perdono, facciamo sentire il Miserere dai nostri Balconi. Vinciamo la timidezza: Alziamo il Volume!

In questo momento così difficile, farà bene al Cuore ascoltare dalle nostre finestre e lungo le nostre strade il canto che da secoli ci emoziona. Per un solo giorno sostituiamo alle pur bellissime Azzurro, Terra Mia, il Nostro Miserere. Lo chiedo come amico e come chi vuole bene a questa terra che soffre, anche per Canti e Suoni muti in questo tempo.

Allora prima di seguire in streaming su YOUTUBE Basilica di San Michele Piano di Sorrento e sulla pagina Facebook : AC SAN MICHELE, appuntamento per le ore 18:45 Miserere dai Balconi e dalle finestre.

Possiamo tutti riprodurre i primi 6 minuti del Miserere con la Camerata Sorrentina al seguente link https://youtu.be/VJFR4RR1Ijs”.