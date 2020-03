Piano di Sorrento. L’imprenditore Zurino si rivolge idealmente al Presidente Conte: “Non mollo ma non può permettere che ci mortifichino”

Pubblichiamo la lettera che l’imprenditore Lorenzo Zurino, originario di Piano di Sorrento, invia idealmente al Presidente Conte.

“Gentilissimo Presidente Conte, Le scrivo da una terra meravigliosa, l’Italia, e per la precisione una delle nostre “chicche”, Sorrento. Presidente, Le scrivo da padre, prima che da imprenditore, e da Italiano, prima che da uomo. Le scrivo da Padre, perché questo ci accomuna, e perché son certo, sarà più semplice la nostra interlocuzione, seppur virtuale.

Vede, io non mi ritengo un bravo papà. Il mio lavoro mi ha assorbito tantissimo e negli ultimi anni ho davvero visto poco la mia Adele, quindi bando alle ciance e nessun vittimismo, son felicissimo di passare del tempo con Lei.

Ho un Team Presidente ( e la maiuscola è d’obbligo), che ha reso la mia azienda credibile, ed è per questo che Le scrivo.

Presidente io non voglio morire di inerzia. No Presidente, questo no. Non posso nei confronti dei miei, non posso nei confronti di chi mi conosce, e sa quanto cara vendo la pelle, e non posso nei confronti della mia mancanza da casa. Cosa potrei mai raccontare ad Adele? Cosa Presidente? Cosa Giuseppe? Papà è stato via tanto per morire di inerzia? No. Capirà bene che non è possibile.

Eppure stanotte alle 2.34 am ora locale, Trump ha dichiarato le nostre merci che viaggiano in aereo “Contagiose”, imponendo un Travel Ban.

Lei si immagina la Burrata al Covid19? La Robiola al Covid19? il Prosciutto Crudo al Covid19? Onestamente Presidente, io non riesco ad immaginarlo, ma la fantasia di Trump, sì.

Sono certo che il Suo Ministro per lo Sviluppo Economico sia sobbalzato in piena notte, in uno al Ministro degli Esteri, e stiano ancora al telefono, per scongiurare l’accaduto, ma Le scrivo perché è accorato il mio bisogno ed è forte e doloroso il senso di mortificazione che provo, da stamane.

Sa Presidente, io adoro vestire Italiano, mangiare Italiano, dormire Italiano, arredare Italiano, insomma, la mia è una vera e propria malattia, bellissima sia chiaro, ed è per questo che con qualche amico, “malato” come me, ho dato vita al Forum Italiano dell’Export – per “passione”. Italian Export Forum. Mai questa parola è stata più calzante, nei tempi e nella forma, perché è una vera e propria “passione” quella che stiamo vivendo, e solo la passione e l’amore verso l’Italia mi han fatto guardare negli occhi stamane i miei ragazzi.

Li osservavo e mi domandavo cosa dire, guardavo il loro labbro mordersi e sentivo forte il bisogno di tranquillizzarli, cosa che ho fatto, e dirgli, IO NON MOLLO!! Presidente io non mollo, non mollo manco se m’ammazzano, li perseguiterò dall’aldilà, però non può lasciarci soli e non può Presidente consentire che ci mortifichino! Non può Presidente! Non puoi Giuseppe. Non può perché Lei è il Padre dell’Italia. Se qualcuno mortificasse Adele, Le assicuro dovrebbe all’istante cambiare paese. Non può, perché abbiamo e diamo da mangiare al mondo, da vestire al mondo, da arredare al mondo, da viaggiare al mondo, da vivere al mondo.

Non può Presidente perché siamo Italiani e l’Italiano non muore, l’Italia è ETERNA! Eterna Presidente! Eterna Giuseppe!

Quindi chiami chi deve e spieghi loro come muore un italiano!

La mia lettera non diventerà mai virale, ma sogno che Le arrivi! Lorenzo Zurino Jr. Un papà”.