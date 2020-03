Piano di Sorrento. Le Tre Arcate dalla pizza ai dolci , con la zeppola di Luciano . Un angolo gourmet e tanta pazienza. Una cena fra amici con Napoli – Torino alla Tre Arcate in Piazza Cota sabato sera. Meglio prenotare , ma ne vale la pena. Attenti a dove parcheggiate perchè potreste trovare qualche sorpresa, tipo multe o qualche simpaticone che si mette davanti alla vostra auto, a pochi metri sul Corso Italia si trovano posti. Il personale di sala è attento e pronto a prendere l’ordinazione, fra antipasti e pizze, consigliamo la “schiacciatina” o i cinque cereali, passa il tempo in allegria .

Il patron è sempre attento in sala. Alessandro Russo si muove bene non solo nel suo ristorante, ma anche fra eventi e contatti, nel circuito slow food, lo abbiamo trovato in giro a curiosare fra ristoranti e eventi a Pompei, Sarno, Napoli, insomma non gli manca la voglia di sapere e fare . Il piano di sotto è una rosticceria-pizzeria , sopra c’è un ristorante gourmet che non ti aspetti, spesso ha ospitato eventi enogastronomici di qualità, qui puoi organizzare un bel pranzo o una bella cena, con vini scelti

di 6 Galleria fotografica Piano di Sorrento. Le Tre Arcate, dalla pizza ai dolci









Piazza Cota è il cuore della Penisola sorrentina. Ad avere la buona idea di aprire il ristorante è stato il padre Luciano nel 1991, è un pasticciere straordinario, una vita nei dolci. Quindi dopo aver assaggiato l’ottima pizza, o dopo aver pranzato nel ristorante gourmet del piano di sopra, assolutamente non fate a meno dei dolci. Provateli anche se siete a dieta. Le zeppole sono fenomenali, quelle semplici , fritte con lo zucchero sopra o quelle di San Giuseppe con la crema. Ieri , fra la pazienza dello staff , tutto in gamba, ne abbiamo anche rubata una , eccezionale

Ristorante Le Tre Arcate a Piano di Sorrento

Piazza Cota, 10,

Telefono: 081 532 1849

Sempre aperto, chiuso giovedì in inverno