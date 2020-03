Piano di Sorrento. La Tomba degli Appestati a Casanocillo nella Selva di Santa Caterina . Sulla strada che porta ad Arola e collega le colline dei Monti Lattari a Vico Equense si trova un cimitero particolare e suggestivo.

D.O.M. (Deo optimo maximo)

QUI NEL CIMITERO

SENZA POMPA DI MARMI E SALICI PIANGENTI

ALL’OMBRA TACITURNA OSCURA SELVA

ACCOGLIE SOTTERRA

LE INCENERITE OSSA

DE’ COLPITI DAL FULMINEO MORBO ASIATICO

NEL 1836 ‘37 ‘54 ‘66

CHE

LA CARA MEMORIA RESTASSE

NEL CUORE DE’ FRATELLI

INDELEBILMENTE SCOLPITA

LA CITTADINANZA DE’ COMUNI

DI PIANO DI SORRENTO META E S.AGNELLO

SOSTENUTA DA RELIGIOSO E PATRIO AMORE

QUESTO MARMO

POSE

XXX MAGGIO MDCCCLXXXVII

Dal sito di Digisea a curato con dovizia di particolari dal mio amico Piero Castellano

Nel 1347, L’Europa fu scovolta dalla pestilenza che sarebbe stata ricordata come “Morte Nera”.

La paura del contagio e il numero delle vittime erano tali che i morti spesso restavano insepolti. L’epidemia ritornò per secoli, ad ogni generazione, o quasi.

Confraternite religiose si incaricarono di assistere i moribondi e seppellire i morti, non nelle cripte delle chiese, come si usava, ma in luoghi isolati fuori dai centri abitati.

A Napoli la pestilenza fece 300.000 morti, più della metà dela popolazione.

I corpi delle vittime (degli anni 1836,’37,’54,’66) in penisola, venivano così trasportati nella “Selva delle Agostiniane”, e qui bruciati o sotterrati. Oggi, in quel posto, conosciuto come Tomba di Casanocillo, sorge un cippo in marmo con una lapide del 1887, che ricorda quei morti (il testo è riportato a inizio articolo) ed è sottoscritta dai comuni di Piano, Meta e Sant’Agnello.

La Tomba di Casanocillo

Fotografia realizzata da Piero Castellano