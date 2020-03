Piano di Sorrento. La tomba di Casanocillo, un invito a ricordare i nostri antenati che dovettero affrontare l’epidemia del colera e del vaiolo

Riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino che riprende una riflessione di Lino Bagno relativa alla tradizione del pellegrinaggio alla tomba di Casanocillo:

«Vorrei che questa domenica del purgatorio ci facesse ricordare, come abbiamo fatto per anni con il pellegrinaggio alla tomba di Casanocillo, i nostri antenati che dovettero affrontare una epidemia (si pensa di colera o vaiolo) nei primi anni dell’ottocento. I nostri avi non avevano sanità pubblica e non avevano tecnologia eppure superarono l’epidemia. A noi viene chiesto di rimanere in casa e/o applicare poche semplici accortenze di igiene. Non è possibile che ancora ci siano persone che non recepiscono il pericolo a cui si espongono e, ancora più grave, espongono familiari ed altre persone. RESTATE A CASA. Affidiamoci alla preghiera per la intercessione della Madre Celeste e di San Filippo Neri, nostro fondatore e patrono, affinché tutto finisca presto. Però c’è bisogno dell’impegno di tutti. La nostra Venerabile Arciconfraternita, memore della sua vocazione, è impegnata in prima linea insieme alle altre confraternite del Piano a collaborare le istituzioni per alleviare il “peso” del momento ai cittadini. Pregando per i nostri antenati ed invocando la protezione divina vi saluto in Cristo Gesù. Allego una parte di manoscritto della prima metà del 1800 che potrebbe farci riflettere.»