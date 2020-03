Piano di Sorrento. La Siesta, il Palazzo di Don Camillo, il racconto del lunedì di Ciro Ferrigno

Piano di Sorrento, la Siesta. Il racconto del lunedì di Ciro Ferrigno. IL PALAZZO DI DON CAMILLO

La Belle Epoque fu una stagione gradevole: il tempo delle donne fatali, dell’operetta, del Cafè Chantant, del tabarin, con la moda delle terme, la profusione di fiori e petali di rose, sospiri e profumi inebrianti. Furono anni spensierati che morirono quasi improvvisamente con l’entrata in guerra dell’Italia, nel maggio del 1915. Quel periodo ha lasciato tante testimonianze nella nostra città, ma le più evidenti sono la Croce in ferro di Vico Alvano, alcune splendide ville e ancor di più il Palazzo di don Camillo.

Chi scelse un sito tranquillo per costruire il proprio buen retiro per la villeggiatura, a Piano di Sorrento, mai avrebbe immaginato che quella costruzione un giorno si sarebbe trovata in uno degli incroci più trafficati d’Italia. Parlo del Palazzo di don Camillo o del Milionario o la Siesta. Fu un funzionario del governo borbonico ad innamorarsi di quel luogo, tra estesi agrumeti ed a pochissima distanza dal Vallone di San Giuseppe, sulla strada che collegava Meta con Sorrento, non ancora aperta verso Napoli. Si era infatti solo ai primi dell’Ottocento, venti o trenta anni prima dell’apertura della Statale Sorrentina avvenuta nel 1842. Esisteva all’epoca la strada per Mortora e San Liborio, ma si trattava di un viottolo di campagna, ancora oggi visibile in quei punti risparmiati dai lavori di ampliamento di metà Novecento. Quindi la prima pietra di quella nuova fabbrica fu posta all’incrocio di due strade, oggi non più immaginabili, tra agrumeti profumati, frutteti e la frescura del profondo vallone, dove scorre il Rivo di San Giuseppe.

Nella seconda metà dell’Ottocento il palazzo fu acquistato da don Camillo Cacace, un importante notaio e caratista, appartenente alla famiglia che ebbe tra gli altri Tito, Senatore del Regno e presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Certamente fu don Camillo a ristrutturare il palazzo che prese il suo nome e assunse l’aspetto Liberty o Floreale, tanto in voga tra la fine dell’Otto e l’inizio del Novecento. Oltre all’imponente struttura, sono particolarmente belli i due cancelli in ghisa, con motivi floreali, le cornici delle finestre, i finti mattoni della facciata e la piccola torre-belvedere che sovrasta il fabbricato, donandogli leggerezza ed eleganza. Originariamente la torretta era in legno, poi fu costruita in muratura quando, a seguito di un violento nubifragio, crollò tutto.

Verso la fine della prima Guerra Mondiale, nel ‘17 don Camillo frazionò la proprietà. Vendette il fondo agricolo, detto la Strazza, al banchiere Tommaso Astarita di Meta e nel ’22 la casa, a Giuseppe Russo, un emigrante tornato ricchissimo dall’America. Il palazzo di don Ca¬millo diventò ‘o palaz¬zo d’’o Miliunario.

Il terzo nome, La Siesta, è storia recente ed appartiene al periodo in cui l’elegante dimora divenne albergo, forse troppo tardi per offrire ai turisti il soggiorno sereno d’un tempo. Lo sviluppo edilizio degli ultimi decenni ed il traffico, che ha raggiunto livelli non più sostenibili, hanno relegato la bella costruzione in un punto pericoloso ed inospitale ma con la tinteggiatura bianca offesa dallo smog, essa sembra rimpiangere i tempi del suo stile floreale, la lontana Belle Epoque oramai perduta per sempre.