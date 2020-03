Piano di Sorrento. La richiesta di un bambino a vigili e carabinieri: “Arrestate il virus, voglio tornare a giocare all’oratorio”

Ci piace condividere l’immagine postata da Michele Galano, comandante dei Vigili Urbani di Piano di Sorrento, che raffigura un foglio di quaderno a quadretti dove si legge: “Sono un bambino di sette anni, vorrei chiedere ai signori vigili e carabinieri di arrestare il virus per piacere, voglio tornare a giocare all’oratorio. Vi voglio bene. Grazie!”. Il comandante così commenta. “Beh questo ti ripaga di tutto! Facciamo la nostra parte: RESTIAMO A CASA!”. Quella grafia di un bambino e quei cuori disegnati alla fine del foglio ci fanno capire quanto sia importante non mollare adesso, continuare a lottare restando a casa e facendo la nostra parte, aiutando in questo modo le forze dell’ordine che in questo periodo stanno lavorando con impegno ed abnegazione, mettendo a rischio la propria salute, per proteggere noi cittadini. I bambini attendono di poter tornare a giocare, non deludiamoli…