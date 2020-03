Piano di Sorrento. La Rappresentazione Storica 84 dona le mascherine ai carottesi . Peppe Locria “Un gesto per la città, verrà la Pasqua nei cuori. Per ora la nostra rappresentazione religiosa ha deciso di devolvere un ingente quantitativo di mascherine ai carottesi, Forza e coraggio ce la faremo””

Una scelta che fa onore a tutto questo meraviglioso gruppo e che sicuramente avrebbe condiviso Antonio Irolla che noi di Positanonews abbiamo conosciuto e apprezzato come tutto il gruppo

A ringraziare anche il sindaco Vincenzo Iaccarino

Ringrazio la Rappresentazione Storica 84 nella persona di Giuseppe Locria per aver donato alla Nostra Protezione Civile un ingente quantitativo di mascherine per la la protezione individuale

I cittadini che ne necessitano possono chiamare a n cell 3385971928

la distribuzione verrà fatta a domicilio dai giovani della Protezione Civile in base a criteri di necessità