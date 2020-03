Piano di Sorrento. La Chiesa di Mortora regala le palme: “Prendila, è un dono gratuito per la tua speranza”

Penisola sorrentina. “In questo tempo di ansia e paura, la palma sia segno di amore e di pace. Prendila, è un dono gratuito per la tua speranza.” Questo è quanto si legge sul tavolino posto al centro della Chiesa di Mortora, una parrocchia deserta a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma che non perde attimo per diffondere amore e pace nel cuore di tutti i fedeli.

Il coronavirus non ferma le celebrazioni religiose della Domenica delle Palme: naturalmente non ci si potrà recare in Chiesa, ma a Mortora hanno ben pensato di realizzare palme da regalare a chiunque per mantenere acceso un barlume di speranza per chi si affida alla preghiera.