Piano di Sorrento. #iopregoacasa, il messaggio di Don Rito Maresca della Parrocchia di Mortora

Pubblichiamo il messaggio di Don Rito Maresca alla guida della Parrocchia “Santa Maria di Galatea” di Mortora che invita a pregare nelle proprie case in questo momento di emergenza:

«”Credimi donna,è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre… è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in Spirito e verità” (Gv 4,21-24)

C’è una Provvidenza particolare secondo la quale nella prossima domenica, la prima in tutta Italia senza la celebrazione pubblica dell’Eucaristia, ascolteremo le parole di Gesù alla Samaritana su come e dove adorare il Padre, su dove e come pregare. Mi consola, in questo tempo così difficile, ascoltare queste parole, che mi ricordano che niente e nessuno può mai toglierci l’esperienza dello Spirito, la possibilità di pregare, cioè mettersi “in connessione” con Dio Padre, nell’amore del Figlio e per la forza dello Spirito. Ogni comunità cristiana in questi primi giorni di crisi ha cercato di tenere viva la fiamma della fede, così pur senza celebrare l’eucaristia, molti hanno vissuto intensi momenti di preghiera e di adorazione e le chiese sono rimaste aperte come porto sicuro in un momento di tempesta, come luogo in cui trovare riparo falla furia del vento e dell’uragano della paura. Forse adesso siamo chiamati a un’ulteriore conversione e a sacrificare ancora una volta quello a cui teniamo, per un bene più grande, per l’amore (non tanto del nostro paese, poiché l’amor patrio di per sé non è quell’amore senza confini indicatoci da Gesù), ma per l’amore di ogni nostro fratello, specie quanti sono più deboli e indifesi.

In questo momento non è in atto una persecuzione alla chiesa, ma è chiesto a tutti uno sforzo per arginare la possibilità del contagio. In questo sforzo comune #iopregoacasa.

In comunione con tutti coloro che sono in difficoltà, che sono smarriti, che vedono in qualche modo ristretta la libertà di movimento, noi non possiamo essere indifferenti. Questo non significa rinunciare a pregare o cedere alla paura. Il tema fondamentale da riconoscere è che le scelte di ciascuno hanno ripercussioni sulla vita di tutti. Se fossimo sotto i bombardamenti, sarebbe coraggioso e straordinario continuare a celebrare la messa con il rischio di mettere a repentaglio la propria vita; se ci fossero delle persecuzioni, come al tempo dei martiri, saremmo chiamati a scommettere questa vita nella fede del Signore Risorto. Tuttavia oggi la situazione è diversa: voler venire in chiesa per pregare potrebbe, forse, a noi non portare che un brutto raffreddore, mentre a persone più fragili potrebbe costare la vita stessa. Rinnegare se stessi, come tante volte Gesù ripete nel Vangelo, significa oggi essere pronti a rinnegare un modo di vivere la religione per rinnovare in modo creativo la propria fede. Per questo “noi non lasciamo ma raddoppiamo” e rilanciamo l’ashtag della società civile #iorestoacasa con quello della comunità credente #iopregoacasa.

Concretamente l’invito per tutti è a non muoversi se non necessario e a trovare spazi e tempi di preghiera non solo nella casa fisica, ma nella casa che è la propria famiglia con e per le persone a voi care.

#iopregoacasa significa rientrare in quello spazio infinito che è la nostra anima, significa fare esperienza reale di quella che fu la storia del popolo di Israele quando vide il tempio di Gerusalemme distrutto e decise di fare del tempo il proprio tempio. Nella tradizione giudaica l’attenzione così forte al Sabato, infatti, nacque, quando distrutto il tempio di Salomone dalle truppe babilonesi, gli ebrei nell’esilio decisero di adorare Dio non in uno spazio ma in un tempo, il loro Sabato. Oggi di nuovo gli spazi ci sembrano ridotti, se non negati, ma nessuno potrà mai togliervi il vostro tempo. Anzi questa è la vera battaglia per l’uomo credente: costruire una cattedrale nello scorrere di questi giorni e di queste settimane.

#iopregoacasa non significa ridurre l’impegno o cedere alla paura, ma decidere consapevolmente che la fede, l’esperienza trasformante dell’incontro con Gesù vivo, nello Spirito Santo non può e non deve ridursi al tempio di pietre che sono le nostre chiese parrocchiali, ma abbraccia e riguarda tutta la vita. Dalla morte in croce di Gesù, infatti, il velo del tempio si è squarciato e non esiste più separazione tra il sacro e il profano, tra il mondo della fede e quello della vita.

#iopregoacasa significa riscoprire la sacralità di ogni attimo della nostra esistenza. Come nell’eucaristia portiamo sull’altare della Maestà divina l’offerta della nostra vita, il frutto della terra e del lavoro dell’uomo, così ora quello, che tante volte abbiamo celebrato nella liturgia senza che riguardasse la vita, è tempo, senza la liturgia, di celebrarlo nella vita.

#iopregoacasa significa vivere l’esperienza della pasqua ebraica, di quella notte in cui ciascuno si chiuse in casa con la propria famiglia. Noi, come il popolo di Israele, possiamo fare esperienza del timore di quella notte in cui l’angelo sterminatore faceva vittime nella paura prima ancora che tra i primogeniti degli egiziani. Quella notte ogni famiglia si ritrovò più stretta e fece di una cena semplice e frugale la solenne liturgia della salvezza. Quella notte, profezia di tutte le notti che scorrono tra paura e speranza, gli ebrei non avevano un tempio, ma cosparsero gli stipiti delle loro case con il sangue dell’agnello; in questa notte anche noi possiamo far finta di nulla come gli egiziani, che non ascoltarono Mosè, oppure lasciare che il ricordo della morte e risurrezione di Gesù custodisca le nostre famiglie forse per la prima volta di nuovo riunite.

Allora #iopregoacasa non sarà una rinuncia, né il segno disperato di una disfatta, ma la riscoperta della libertà e del potere trasfigurante della fede in Colui che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita.

Trova anche tu un modo per celebrare la liturgia della tua vita, per fare della tua casa la tua chiesa domestica, del sacramento del matrimonio il luogo in cui riscoprire la presenza di Gesù sposo, dei tuo figli il monito a prenderti cura di tutta l’umanità…

Con fede e coraggio #iopregoacasa.

Dal profondo del cuore d. Rito».