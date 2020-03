Piano di Sorrento. Gabriele del Forum dei giovani “Usiamo la paura sfruttandola a nostro favore, come fa il marinaio col vento durante una tempesta”

Piano di Sorrento. Riceviamo e volentieri pubblichiamo . Oggi mi dicono che è sono passati otto giorni da quando tutta l’Italia è diventata zona “protetta” e non mi vergogno di dire che non ho la più pallida idea di che giorno sia esattamente.

Da mercoledì scorso abbiamo lanciato il servizio “Chiamate noi, voi #restateacasa” e da allora le mie giornate (così come quelle di altri 24 ragazzi) sono scandite dal rispondere alle telefonate, consegnare alimenti e farmaci agli anziani, coadiuvare la Polizia Municipale della mia città nel controllare che tutti rispettino le norme draconiane anti- contagio.

Siamo giovani ma forti. Con l’aiuto della Protezione civile Piano di Sorrento abbiamo istituito un protocollo di sanificazione di tutte le nostre divise, ogniqualvolta un ragazzo torna da una consegna provvediamo a pulire la sua divisa e fornirgliene una igienizzata.

Ognuno di noi sa che deve lavarsi le mani prima e dopo ciascuna “spedizione” e cambiarsi i guanti monouso quando è fuori la porta del cittadino che ha richiesto il nostro aiuto.

Non facciamo attenzione solo per noi, per i nostri genitori e le nostri fidanzati/e che sono a casa, ma soprattutto per voi che ci chiamate. Perché ci teniamo a ciascuna delle voci che sentiamo quando rispondiamo a telefono, come se dall’altra parte ci fosse un nostro caro amico che ha bisogno di aiuto.

Abbiamo paura? Sì, non siamo dei super-eroi anche se qualcuno di voi ci ha definito tali. Siamo ragazzi, volontari, che vengono scossi come chiunque altro dal tam-tam di notizie che ci raggiungono attraverso i nostri cellulari ogni minuto. Noi abbiamo capito come usare la paura, non vincerla ma sfruttarla a nostro favore, come un marinaio sa usare il vento durante una tempesta. Sappiamo di essere esposti a rischi maggiori rispetto a chiunque stia in casa e per questo dobbiamo stare ancora più attenti degli altri.

Non abbiamo mai chiesto fondi né li chiederemo in futuro, questa è la mia promessa. Ringraziateci se volete, e RESTATE A CASA, questo è l’unico modo in cui vogliamo essere ricompensati.

Gabriele di Filippo.