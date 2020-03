Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, supermercato Tre Esse sanificato mediante l’ozono

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. In data di ieri, martedì 17 marzo 2020, dopo l’orario di chiusura, i locali e gli impianti di ventilazione del Supermercato Tre Esse sono stati sanificati grazie ad una procedura tramite l’ozono, in seguito all’emergenza coronavirus. L’intervento consiste in una misura intrapresa per cercare di prevenire e contenere la proliferazione negli ambienti di virus, batteri, muffe, funghi, lieviti ed acari.