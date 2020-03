Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, il sindaco Vincenzo Iaccarino insedia il COC e chiede la collaborazione dei concittadini

Riportiamo il post pubblicato da Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento.

Cari Concittadini,vi parlo come sindaco e come medico

l’emergenza-coronavirus ha imposto l’adozione di una serie di provvedimenti atti a prevenire la diffusione del contagio che resta il principale obiettivo da perseguire da parte di tutti e che ha ispirtato i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti, la Regione Campania e infine i Sindaci quali responsabili della salute pubblica nei propri comuni.

Per questo ho provveduto a insediare il COC (Centro Operativo Comunale), cioè l’organismo preposto a coadiuvarmi in qualunque tipo di emergenza pubblica ed ho assunto una serie di decisioni, adottando i conseguenti provvedimenti, che sinteticamente vi riassumo:

1) chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado dal 5 al 15 marzo 2020 come disposto dal Consiglio dei Ministri. In queste ore si sta valutando l’opportunità di prolungare suddetta chiusura e le ulteriori decisioni saranno adottate dalla competente autorità governativa;

2) chiusura di tutti i luoghi pubblici comunali dove si svolgono attività, eventi e manifestazioni di qualunque genere, inclusi gli impianti sportivi. Mi riferisco al Centro Anziani, alla Bocciofila, alla Biblioteca-Centro Culturale, al Centro Polifunzionale, al Centro Congresso di Villa Fondi e alll’impianto sportivo di via delle rose. Sono inoltre state sospese dal Presidente della Giunta Regionale della Campania fino al 15 marzo le attività di “discoteca” e di ogni altro “luogo di svago” o “aggregazione” la cui frequentazione non sia organizzata in modo da assicurare il rispetto delle distanze di legge tra gli avventori;

3) sospensione del mercato rionale del lunedì dal 9 marzo al 3 aprile;

4) tutte le manifestazioni pubbliche e private organizzate in luoghi chiusi sono sospese fino al 3 aprile.

L’invito che rivolgo a tutti i Cittadini è quello di attenersi scrupolosamente alle norme igieniche e comportamentali indicate dalle Autorità che rappresentano lo strumento migliore per prevenire il contagio e la sua diffusione nella popolazione.

Nel caso si dovesse sospettare di essere stati contagiati bisogna attenersi rigorosamente alle linee guide specificamente indicate e cioè:

1) contattare il 118 per la prima procedura di triage telefonico e per ricevere immediate indicazioni da osservare;

2) contattare telefonicamente il proprio medico di fiducia o il pediatra di famiglia;

3) contattare il numero verde regionale 800909.699, oppure il numero 1500 o in alternativa il 112;

4) non recarsi assolutamente al Pronto Soccorso o presso ambulatori medici;

5) restare a scopo precauzionale in isolamento fiduciario volontario (cioè evitare di lasciare la propria abitazione) fino all’intervento del personale sanitario.

Le principali azioni da compiere per la prevenzione:

1) Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi;

2) evitare il controllo ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3) non toccarsi occhi, naso, bocca se non ci si è lavati le mani;

4) coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce;

5) non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico;

6) pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol;

7) usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate;

8) evitare contatti ravvicinati con chi abbia febbre e tosse. Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie attivare immediatamente le procedure sopra descritte.

Rispettando e facendo rispettare queste regole siamo in grado di evitare contagi e, nel malaugurato caso si dovesse verificare, di affrontarlo nel modo più sicuro per sè e per gli altri.

Confido nella generale presa di coscienza del problema e nella collaborazione di tutti per fronteggiare in modo appropriato questa grave emergenza socio-sanitaria.

Il vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino