Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, Salvatore Mare: “Viva i giovani”. Riportiamo di seguito le parole del Consigliere Comunale Salvatore Mare.

“Voglio fare un plauso ai giovani, ai nostri ragazzi, sovente e a torto dipinti come stravaganti bamboccioni bighelloni irresponsabili, persi davanti alla voglia di condividere spritz, apericena e shottini.

Tanti “vecchi” dovrebbero fare ammenda e autocritica: ho visto qui in penisola tanta responsabilità ed empatia da parte dei nostri ragazzi, attenti a non far correre pericoli ai genitori, ai nonni, a chi oggettivamente ha qualche rischio in più.

I giovani che hanno ordinatamente donato il sangue nelle nostre piazze cittadine, i giovani che hanno continuato e continuano a lavorare, anche da casa rispettando tempi e modi come se fossero in ufficio e anche più rigorosamente, i giovani volontari che continuano ad assistere chi non può muoversi di casa portando loro beni di prima necessità, i giovani che si sono comunque adattati riuscendo a creare una socialità attraverso gli attuali mezzi telematici, i giovani che finora non ho mai letto lamentarsi sui social nemmeno se è sfumato il tanto atteso compleanno o la festa di laurea, i giovani che pazientemente restano a casa per noi, senza farcelo pesare più di tanto.

Grazie ragazzi, state superando una prova epocale, il futuro è vostro: «siete dei bravi giovani».”