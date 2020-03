Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, per ridurre gli assembramenti di persone la parrocchia di Mortora raddoppia le Messe

Piano di Sorrento. Le disposizioni legate alla sicurezza dispongono di evitare l’assembramento di persone, mantenendo una distanza di un metro gli uni dagli altri, per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus. E la Parrocchia “Santa Maria di Galatea” di Mortora, guidata da Don Rito Maresca, si adegua al nuovo stile di vita ma decide di venire incontro ai fedeli non lasciandoli soli in un momento così delicato dove il celebrare l’Eucarestia insieme diventa un punto di forza ed un sostegno per affrontare le difficoltà. Ed è per questo che si è deciso di raddoppiare le celebrazioni giornaliere in modo da evitare la partecipazione di un numero ridotto di persone ad ogni liturgia. L’iniziativa parte già da oggi. Ecco i nuovi orari. Il Sabato le Messe saranno celebrate alle 17.00 (per i bambini) ed alle 20.00. La Domenica le celebrazioni eucaristiche sono previste alle 07.30, 09.30, 11.30 e 19.00.