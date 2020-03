Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus: proroghe di validità patenti e di revisione veicoli

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Il Comando di Polizia Municipale di Piano di Sorrento ha pubblicato un avviso relativo alle proroghe di validità delle patenti e di revisione dei veicoli, che riportiamo di seguito:

PROROGA VALIDITÀ PATENTI

1. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.