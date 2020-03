Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus: nasce la pagina Facebook “Piano Solidale”. Nasce a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, la pagina Facebook “Piano Solidale”, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Di seguito riportiamo il primo post pubblicato:

“Cari concittadini,

ora, ancor prima che questa maledetta pandemia sia finita, gli italiani si trovano a fare i conti con quella che è una crisi economica inaspettata e di proporzioni presumibili ma non quantificabili.

Ci vorrà tempo per rimettere in piedi l’aspetto economico delle cose, per ripartire con il lavoro: lo Stato farà la sua parte, ha già introdotto i primi provvedimenti, ma non possiamo restare impassibili nell’attesa.

Alcuni cittadini hanno bisogno di risposte immediate, di quelle risposte che solo la comunità può dare, quella famiglia che nemmeno si conosce, ma capace di sostenerti nei momenti di maggior necessità.

Si fa appello agli imprenditori che tanto hanno avuto da questa terra, ai benefattori sovente anonimi, al singolo cittadino, affinché si possa donare quanto nelle possibilità, al fine di costituire un fondo di solidarietà da destinare ai meno abbienti, finalizzato, per cominciare, all’acquisto di beni di prima necessità.

Siamo certi che i carottesi sapranno rialzarsi, lo hanno già fatto in passato e lo rifaranno, lo rifaremo tutti insieme, perché Piano di Sorrento è una comunità che non lascia nessuno indietro, Piano è Solidale.”