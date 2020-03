Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, l’appello di Salvatore Mare ai sindaci della Penisola

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Emergenza coronavirus, l’appello di Salvatore Mare ai sindaci della Penisola. Riportiamo di seguito l’intervento del consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento, Salvatore Mare.

Emergenza #COVID19

1 – Stamattina ho inviato una PEC a tutti i Sindaci del comprensorio e al direttore dell’ASPS (già PSZ), per attenzionarli delle condizioni in cui esercitano gli operatori socio assistenziali e quindi la richiesta di fornire delle protezioni adeguate e professionali, giacché categoria particolarmente a rischio.

Il Sindaco di Meta, Giuseppe Tito, è stato il primo a dare riscontro con il documento allegato, con il quale annuncia la sospensione dei servizi domiciliari sul territorio, fermo restando quelli essenziali, i quali dovranno essere effettuati dotando gli operatori delle opportune protezioni individuali.

2 – Alle ore 12:00, si è tenuta una riunione nell’ufficio sindacale di Piano di Sorrento.

Con spirito puramente collaborativo, non potrebbe essere altrimenti vista la grave emergenza, ci si è confrontati; ribadendo la mia più totale collaborazione alle istituzioni impegnate a fronteggiare questa epocale emergenza, ho sollecitato il primo cittadino a fornire ulteriori indicazioni con l’intento di far comprendere della necessarietà che i cittadini restino in casa (e non all’interno del territorio comunale).

Il Sindaco ci ha informato della chiusura dei parchi e delle misure atte a contenere le occasioni di assembramento, che hanno visto i presenti concordi.

PS: Così come dalla mia missiva, voglio esprimere la mia personale gratitudine a tutti i lavoratori che con abnegazione e spirito di sacrificio operano con alti rischi di contagio al solo scopo di tutelare la salute e i diritti dei cittadini.