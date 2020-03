Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, andamento e casistica locale dei contagi.

“A seguito dell’attivazione del Centro Operativo Comunale (C. O. C.) per l’emergenza covid-19 a partire da oggi comunichiamo alla Cittadinanza l’andamento e la casistica locale dei contagi e dell’esito degli stessi assolvendo all’obbligo di una corretta informazione nel rispetto della privacy secondo direttive della Prefettura. Ringrazio la Protezione Civile la Polizia Municipale ed il Dipartimento di Prevenzione dell Aslna3sud per l’impegno e la collaborazione che mi assicurano in questo momento cosi critico.

Domani alle 12 seguirà proiezione aggiornata casistica cittadini in osservazione sanitaria obbligatoria domiciliare.

Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”