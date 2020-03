PIANO DI SORRENTO. CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI LINA MARESCA, LA REGINA DEL LIMONCELLO

Piano di Sorrento. Il ricordo di Antonino Siniscalchi . Cordoglio a Piano di Sorrento per la scomparsa di Lina Maresca, fondatrice con il marito Pippo Pirillo, della Piemme, la prima azienda produttrice del limoncello di Sorrento.

Michelina Maresca e Filippo Pirillo, Lina e Pippo per gli amici, a partire dal 1986, sono stati i pionieri della produzione e della diffusione del Limoncello, il liquore del limone di Sorrento, quello che in pochi anni ha conquistato il mondo dei consumatori. In oltre trent’anni di costante applicazione hanno portato la loro produzione artigianale alla dimensione industriale.

La loro bella storia commerciale si è dipanata lungo un percorso di oltre trent’anni, quando sulla scia di mamma Laura Russo, cominciarono a produrre i deliziosi follovielli di uva passa e canditi offerti in sontuosi cestini di frutta secca e altre leccornie del territorio. La piccola compagine familiare nel 1981, con l’iscrizione alla camera di commercio, diventa a tutti gli effetti ‘piccola azienda’ iniziando così, pochi anni dopo, la produzione dell’Oro di Sorrento che presto conquisterà i mercati italiani e stranieri.

Lina e Pippo con la loro pluridecennale attività sono entrati a far parte di quel folto stuolo di operatori benemeriti che hanno accompagnato da protagonisti lo sviluppo della costiera sorrentina e la qualità della sua ospitalità così apprezzata in tutto il mondo.