Piano di Sorrento in cordoglio. Ci lascia Antonietta Guarracino, vedova Cappiello

Piano di Sorrento, Penisola sorrentina. La città è in cordoglio per la scomparsa della cara Antonietta Guarracino, vedova Cappiello. Antonietta vola in cielo e si ricongiunge al suo amato sposo Antonio, lasciando quanto fatto di buono in vita terrena per i propri figli: Giovanni, Tonino, Maria e Assunta, oltre ai generi, nipoti, cognate e parenti tutti.

La benedizione della salma avverrà domani, domenica 15 marzo alle ore 9:00 presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, prima della cremazione.

Ricordiamo che la cerimonia in Chiesa è sospesa a causa dell’emergenza coronavirus, come sancito nel nuovo decreto ministeriale.

La redazione ed il direttore di Positanonews abbracciano la famiglia, a maggior ragione in questo momento in cui è necessario mantenere le distanze di sicurezza.