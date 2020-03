Piano di Sorrento. Controlli a Mortora e divieto di andare a Sant’Agnello Richiesto tampone per uomo in Via Bagnulo. Gran lavoro dei giovani

Piano di Sorrento. Un breve sommario della giornata carottese. Il primo cittadino Vincenzo Iaccarino continua ad avvisare i cittadini su tutti i canali, facebook, whatsapp, megafoni per strada, con la richiesta di restare a casa. La situazione si è fatta forse più tesa dopo i risultati di positività. Controlli e sanzioni anche a chi va in bicicletta e divieti a chi vuol far la spesa a Sant’Agnello, non essendo residente, e viceversa. Sono diversi i tamponi richiesti in penisola sorrentina, per fortuna quasi tutti negativi, salvo i tre indicati dal sindaco Cuomo e uno a Vico Equense. Tamponi richiesti anche a Sant’Agnello e a un residente in Via Bagnulo, gli esiti verranno dati dal Cotugno di Napoli in questi giorni. Da sottolineare il grande lavoro dei giovani e l’impegno di tutte le forze dell’ordine a tutti loro vanno i complimenti di Positanonews.