Piano di Sorrento. Clinica San Michele riapre per il covid-19? La richiesta del sindaco Iaccarino a De Luca

Piano di Sorrento. Dopo la richiesta al dottor Franco Cirillo, proprietario dell’ex Clinica San Michele, Il sindaco Vincenzo Iaccarino prosegue con il suo lavoro per ripristinare l’uso dell’ex Clinica, stavolta con una richiesta al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il Dr. Cirillo, ha confermato di aver manifestato all’Asl NA 3 Sud la disponibilità a rendere funzionale la struttura per questa emergenza aumentando così il numero dei posti letto che potrebbero essere necessari in questa grave emergenza socio-sanitaria.

Ecco la richiesta inviata al Presidente De Luca, pubblicata sui social dal primo cittadino dei carottesi:

Questa mia richiesta ufficiale inviata al governatore Vincenzo DeLuca

ed all’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19

Egregio Presidente De Luca,

faccio seguito ai colloqui intercorsi relativamente alla gestione della crisi Covid-19 nell’ambito della città di Piano di Sorrento e della Penisola Sorrentina per trasmetterle la nota con cui la proprietà dell’ex Clinica San Michele, ubicata a Piano di Sorrento in Via C. Amalfi, ha dato riscontro alla mia richiesta di rendere disponibile la struttura al fine di poterla utilizzare per finalità socio-sanitarie legate alla grave emergenza in corso.

Considerata la natura della struttura, si tratta di un’occasione più unica che rara per potenziare significativamente e in breve tempo la disponibilità di posti letto in loco al fine di assicurare l’assistenza dovuta a contagiati conclamati e/o a persone comunque obbligate a sottostare a un regime di quarantena a propria e ad altrui tutela.

La struttura è inattiva da circa 8 anni, ha una superficie utile di 2100 mq e dispone di 40 stanze (rispetto alle originali 60, ridotte per adeguarle al rispetto delle norme di legge). A piano terra sono ubicati locali ad uso ufficio amministrativo, piccola cucina, laboratorio di analisi, diagnostica Tac e Radiologia. Dispone di un blocco composto da 2 sale operatorie. Di recente si è provveduto ad asfaltare il lastrico solare per scongiurare possibili infiltrazioni d’acqua.

C’è un’area esterna anteriore che può ospitare auto e una posteriore in grado di accogliere anche 6/7 ambulanze.

Egregio Presidente,

mi faccio interprete di un’aspettativa generale della mia cittadinanza e del resto della Penisola Sorrentina affinchè la Regione e la Protezione Civile accolgano la disponibilità formalmente dichiarata anche ai vertici dell’Asl Na3 Sud dal dott. Franco Cirillo in rappresentanza della proprietà dell’immobile e attivino con urgenza le procedure per effettuare gli interventi necessari a rendere disponibile in brevissimo tempo la struttura.

A riguardo il direttore generale Gennaro Sosto si è già espresso favorevolmente a questa ipotesi per cui si registra una convergenza di intenti assolutamente importante e strategica.

Ho espresso sentimenti di riconoscenza alla proprietà per aver risposto all’appello con sollecitudine, per cui ora come istituzioni siamo chiamati a fare la nostra parte dando una risposta molto importante, decisiva, all’area della Costiera che si trova alle prese con l’espandersi dell’emergenza covid-19.

Resto perciò a disposizione Sua e dell’Unità di Crisi Regionale e la ringrazio per quanto potrà fare per tutti noi.

Con la stima che sa e ringraziandola per l’impegno che sta profondendo senza soste in questa eccezionale emergenza la saluto cordialmente

Vincenzo Iaccarino

Sindaco di Piano di Sorrento