Piano di Sorrento. Ci lascia Celeste Cocurullo, vedova Russo. Aveva 87 anni

Piano di Sorrento in lutto. Ci lascia Celeste Cocurullo, vedova Russo, all’età di 87 anni. A darne il triste annuncio sono i figli Lucia, Michela e Giovanni, la nuora, il genero, i nipoti, la sorella, i fratelli, i cognati e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

La cerimonia funebre in Chiesa, in virtù del decreto emanato per l’emergenza coronavirus, non si terrà.