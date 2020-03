Piano di Sorrento, carenza di posti letto: perché non usare Villa San Michele?

In un momento così delicato, col problema dei posti letto negli ospedali, perché non utilizzare villa San Michele a Piano di Sorrento? E’ una nostra idea che umilmente vogliamo condividere con voi lettori. Ricordiamo che Villa San Michele è praticamente abbandonata dal 2012.

Negli anni si erano succedute varie voci, la più gettonata era quella di un possibile acquisto da parte dell’armatore Aponte. Per ora si è arrivati ad un nulla di fatto, con vari individui (probabilmente senza fissa dimora) che si sono spesso intrufolati all’interno della struttura.

Ma non sarebbe possibile un suo utilizzo in questa situazione di emergenza? Si potrebbe recuperare questa clinica, in particolare per gli anziani, che magari hanno già patologie pregresse e che sono costretti a recarsi in ospedali dove aumenta ovviamente il rischio di contagio da coronavirus. Un vero peccato vedere questa clinica chiusa quando sarebbe preziosa in questo momento.

Ricordiamo che il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, ha fatto sapere come siano 1.045 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 41 in più di ieri. 10.590 sono i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono 827, rispetto a ieri sono 196 in più.