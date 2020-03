Piano di Sorrento. Boom di donatori del sangue! Tanti in attesa, ma a distanza di sicurezza

Piano di Sorrento. Grande gesto di generosità da parte dei carottesi, organizzazione perfetta, salvo il ritardo iniziale da parte dello staff. La Polizia Municipale guidata dal comandante Galano ha monitorato costantemente la situazione affinché tutto si svolgesse nella più totale sicurezza. Lunghe code, sempre a distanza, in attesa della donazione del sangue presso il centro mobile Avis, che questa mattina sosterà nei pressi del Municipio di Piano fino alle 12:00.

Un’affluenza importante, che riempie il cuore di fiducia in un momento talmente difficile per il nostro paese, durante il quale è stato registrato un notevole calo in tema donazioni del sangue. A fermare i tanti donatori che ogni giorno fanno volontariato nei centri di raccolta è stata soprattutto la paura. Ma ricordiamo che sono state attuate tutte le misure per tutelare i volontari: dal pre-triage alla “quarantena” della sacca se il donatore manifesta sintomi nelle due settimane successive.